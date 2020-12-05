ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месть? Брестчанка сознательно заражала партнеров СПИДом

05.12.2020 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, что она ВИЧ-инфицирована, 31-летняя брестчанка узнала семь лет назад. Поначалу болезнь никак себя не проявляла: девушка вела привычный для себя образ жизни

По словам официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой, несмотря на страшный диагноз, брестчанка продолжала активно общаться с мужчинами, ничего не говоря им о своей «проблемке». Болезнь, как правило, не сразу сказывается на самочувствии инфицированного. Иногда симптомы проявляются лишь через 5-10 лет. Поэтому партнеры брестчанки не предполагали о ее страшном диагнозе.

Врачи предупреждали девушку, что если она кого-то заразит, ее будут судить. За преднамеренное заражение ВИЧ-инфекцией в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность. Если человек знал о своём заболевании и не предупредил партнёра и не предохранялся, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Если инфицированный заразит нескольких человек или ребёнка, он может попасть за решётку на 15 лет. На данный момент правоохранителям известно о нескольких мужчинах, пострадавших после интимной связи с зараженной, пишет "Вечерний Брест".
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что она ВИЧ-инфицирована, 31-летняя брестчанка узнала семь лет назад. Поначалу болезнь никак себя не проявляла: девушка вела привычный для себя образ жизни
 
Новости дня
Новости разные
 
Суперкомпьютер раскрыл загадку появления Луны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика