«После того, как РФ не поддержала белорусский народ, она потеряла шанс на объединение»

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает невозможным объединение России и Беларуси.





Как заявила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы» , отвечая на вопрос о возможности объединение двух стран при условии ухода Александра Лукашенко с поста, «за эти месяцы [после выборов] народ, который выходил на улицы, показал, что это невозможно».

Она считает, что сегодня «речь может идти только о собственном государстве». А стратегию отношений Беларуси и России будут определять новые политики.

Алексиевич убеждена, что народ Беларуси не станет «губернией» России.

Писательница полагает, что внешнеполитический курс Беларуси должен быть направлен по сближению с ЕС.

«После того, как Россия не поддержала белорусский народ, до 11% упало доверие к России. Она потеряла этот шанс. Я думаю, что белорусы будут выбирать европейский путь. Белорусы — это европейские люди. Это люди, у которых ориентация европейская», — заявила Нобелевский лауреат.