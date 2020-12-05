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«После того, как РФ не поддержала белорусский народ, она потеряла шанс на объединение»

05.12.2020 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает невозможным объединение России и Беларуси.

«После того, как РФ не поддержала белорусский народ, она потеряла шанс на объединение»

Как заявила она в интервью радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о возможности объединение двух стран при условии ухода Александра Лукашенко с поста, «за эти месяцы [после выборов] народ, который выходил на улицы, показал, что это невозможно».

Она считает, что сегодня «речь может идти только о собственном государстве». А стратегию отношений Беларуси и России будут определять новые политики.

Алексиевич убеждена, что народ Беларуси не станет «губернией» России.

Писательница полагает, что внешнеполитический курс Беларуси должен быть направлен по сближению с ЕС.

«После того, как Россия не поддержала белорусский народ, до 11% упало доверие к России. Она потеряла этот шанс. Я думаю, что белорусы будут выбирать европейский путь. Белорусы — это европейские люди. Это люди, у которых ориентация европейская», — заявила Нобелевский лауреат.

 
 
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает невозможным объединение России и Беларуси.
 
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