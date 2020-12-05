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Загадочное убийство в Слуцке. 12 ножевых ранений и ни капли крови вокруг. Как милиция разгадала эту загадку?

05.12.2020 10:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загадочное убийство в Слуцке. 12 ножевых ранений и ни капли крови вокруг. Как милиция разгадала эту загадку?

Любовь с привкусом смерти. Слуцк потрясло жестокое и, на первый взгляд, загадочное убийство. Все, кто знал эту семью, разводят руками. Как так получилось. Ночной звонок в милицию. Убита 41-летняя женщина. В описании – перерезана шея. Однако квартира, в которой совершено убийство, встречает оперативников идеальной чистотой. В ней – ни капли крови.

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Убийца вымыл не только нож, но и тело убитой женщины. Следственная группа шаг за шагом восстанавливала события. В тот вечер хозяйка квартиры и двое мужчин выпивали. Потом между ними произошла ссора. Гость ушёл, а пара – женщина с сожителем – продолжила выяснять отношения.  

Какова же причина такой жестокости?  Ранее судимый сожитель убитой женщины уже сознался в содеянном и пошёл на сотрудничество со следствием. Виня во всём алкоголь и неразделённую любовь. 

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Теги: Новости
 
 
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Любовь с привкусом смерти. Слуцк потрясло жестокое и, на первый взгляд, загадочное убийство. Все, кто знал эту семью, разводят руками. Как так получилось. Ночной...
 
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