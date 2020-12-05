Россия в упор не замечает кризиса в Беларуси

Источник материала: АФН

Беларуси следует поддержать попытки действующего и будущего председателей ОБСЕ способствовать национальному диалогу с учетом продолжающихся нарушений прав человека после президентских выборов в Белоруссии.

Об этом говорится в совместном заявлении от имени 37 государств - участников ОБСЕ, которое на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) этой структуры в пятницу зачитала постоянный представитель Финляндии при этой международной организации Пяйви Лайвола де Розьера.

Россия отказалась подписывать документ, передает ТАСС.

"Мы призываем Беларусь включиться в диалог в рамках ОБСЕ, полностью поддержать действующего и будущего председателей ОБСЕ и их усилия по содействию национальному диалогу в Беларуси. Мы готовы поддержать и способствовать инклюзивному национальному диалогу с целью устойчивого урегулирования нынешнего кризиса, обеспечив суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее", - говорится в заявлении, которое распространило постпредство Финляндии при ОБСЕ.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями серьезных и продолжающихся нарушений прав человека и основных свобод в Белоруссии после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Отчет докладчика Московского механизма [ОБСЕ], профессора Вольфганга Бенедека, предоставил нам большое количество доказательств о мирных демонстрантах, подвергшихся жестоким нападениям и пыткам со стороны властей просто за то, что они настаивали на проведении свободных и справедливых выборов, на лучшем демократическом будущем для своей страны", - отмечается в документе.

37 государств ОБСЕ также сообщили о том, что "согласно достоверным сообщениям, после президентских выборов количество арестов мирных демонстрантов, журналистов и правозащитников оценивается в 30 000". "Количество политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политзаключенных продолжает расти и насчитывает более 100 фамилий. Нет никаких указаний на то, что власти расследуют тысячи задокументированных сообщений о жестокостях и пытках со стороны полиции, зафиксированных с середины августа, или об убийствах протестующих. Мы осуждаем применение силы против белорусов, использующих свои права человека и основные свободы", - сказано в совместном заявлении.

Государства - подписанты заявления уверены, что в Беларуси явно нарушаются принципы и обязательства ОБСЕ в отношении уважения прав человека и основных свобод, а также демократических принципов правления.