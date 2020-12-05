Источник материала: Хартия'97

«Держитесь, новая Беларусь близко!» 5.12.2020, 10:04

Минчане поддержали легендарную кофейню O’Petit.

Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается. Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.

Такое объявление минская кофейня сделала накануне в Instagram : «С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок».

В комментариях заведение, любимое многими минчанами, поддерживают: «Ждем открытия снова! Держитесь, новая Беларусь совсем близко».

Напомним, O’Petit не работал 26 октября, в день окончания Народного ультиматума, после чего там начались проверки и последовал штраф. Также это та кофейня, где работники ГУБОПиК разбили стеклянные двери, чтобы задержать после марша протестующих.

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