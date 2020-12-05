|
«Держитесь, новая Беларусь близко!»
Источник материала: Хартия'97
«Держитесь, новая Беларусь близко!»
Минчане поддержали легендарную кофейню O’Petit.
Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается. Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.
Такое объявление минская кофейня сделала накануне в
В комментариях заведение, любимое многими минчанами, поддерживают: «Ждем открытия снова! Держитесь, новая Беларусь совсем близко».
Напомним, O’Petit не работал 26 октября, в день окончания Народного ультиматума, после чего там начались проверки и последовал штраф. Также это та кофейня, где работники ГУБОПиК разбили стеклянные двери, чтобы задержать после марша протестующих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане поддержали легендарную кофейню O’Petit.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)