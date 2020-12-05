Источник материала: Хартия'97

Турция арестовала российких пропагандистов 5.12.2020, 9:55

2,635

Полиция в Стамбуле

Фото: Getty Images

Сотрудники НТВ задержаны в пригороде Стамбула по подозрению в несанкционированной съемке.

Департамент полиции Стамбула продлил до трех дней срок содержания под стражей двух граждан России и гражданина Турции, задержанных 3 декабря по подозрению в несанкционированной съемке. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили городские власти.

По их версии, указанные лица проводили "съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов", где фотографирование и видеосъемка запрещены, передает dw.com .





Как уточнили в пресс-службе российской телекомпании НТВ, речь идет о сотрудниках программы "Центральное телевидение" - репортере Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине, а также о гражданке Турции, местном стрингере. Связь с журналистами прервалась 3 декабря, на тот момент они находились в пригороде Стамбула - Санаи - и успели сообщить о своем задержании. Последнее короткое СМС-сообщение от них было получено 3 декабря в 21.00 мск: "Нас почему-то до сих пор держат". После этого они на связь не выходили, на звонки и сообщения не отвечали.

Телекомпания НТВ связалась с МИД РФ и российским генконсульством в Турции.

Как отметило агентство "Интерфакс", обычно подозреваемых в Турции оставляют под стражей на сутки, еще до 12 часов отводится для обращения в суд.

МИД РФ: надеемся на содействие турецкой стороны

Между тем, в МИД РФ указали, что посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о возможном задержании россиян, а также предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. "Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, источник в МИД Турции сообщил изданию The Globe Post, что репортеры "приехали в Стамбул для съемок, но не получили ни разрешения, ни аккредитации".

Замгенпродюсера НТВ: произошло недоразумение

Ведущий "Центрального телевидения", заместитель генерального продюсера НТВ Вадим Такменев уточнил, что Петрушко и Малышкин - штатные сотрудники телеканала, они постоянно проживали в России. В Турцию журналисты отправились, чтобы снять несколько сюжетов для программы, в том числе, по утверждению Такменева, - про новогодний отдых в стране. "Там какое-то недоразумение произошло… Сейчас этим занимается МИД, генконсульство российское в Турции", - заявил он.

Турецкие беспилотники и конфликт в Карабахе

Источник ТАСС в турецком министерстве иностранных дел в свою очередь уточнил, что съемка велась, предположительно, рядом со зданием компании, специализирующейся на производстве производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - "Байкар Савунма". Она выпускает в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции. Беспилотники Bayraktar широко применялись армией Азербайджана во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .