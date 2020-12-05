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«Мы увидим еще много интересного»: кто сливает окружение Лукашенко?

05.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Мы увидим еще много интересного»: кто сливает окружение Лукашенко?

  • 5.12.2020, 9:45
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«Мы увидим еще много интересного»: кто сливает окружение Лукашенко?
Фото: ТАСС

Журналисты попытались разобраться в ситуации.

Сливы разговоров приближенных к Лукашенко лиц, арест священников, а также допотопные методы «совка» и многое другое обсудили белорусские журналисты в программе «Без аккредитации» на телеканале «Белсат».

Гостями передачи были редактор сети telegram-проектов NEXTA Ян Вербицкий, редактор отдела «Общество» портала tut.by Ульяна Бoбoед и политолог, а также журналист «Белсата» Александр Попко.

Один из главных вопросов, который обсуждался в программе, был связан со сливами переговоров ближайшего окружения Лукашенко.

Кто сливает разговоры окружения Лукашенко и зачем это может быть нужно? Можно ли прослушивать мобильный телефон на расстоянии в сотни километров?

Журналисты попытались разобраться в ситуации. Дискуссию по этим вопросам смотрите в видео.

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Журналисты попытались разобраться в ситуации.
 
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