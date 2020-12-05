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Жители столичного Михалово вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители столичного Михалово вышли на акцию протеста
Минчане передали привет другим районам и независимым СМИ.
Столичный микрорайон Михалово вышел на акцию протеста и передал привет Грушевке и независимым СМИ.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане передали привет другим районам и независимым СМИ.
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