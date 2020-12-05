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Жестко и быстро: что ждет Путина при новом госсекретаре США

05.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жестко и быстро: что ждет Путина при новом госсекретаре США

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  • 5.12.2020, 9:19
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Жестко и быстро: что ждет Путина при новом госсекретаре США
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Для Энтони Блинкенa Америка — это государство, которое обязано защищать всех людей мира, восстающих против тирании.

Внешней политикой Соединенных Штатов почти эксклюзивно займется Энтони Блинкен — новый государственный секретарь США, с которым у Байдена особые отношения.

Об этом в статье на «Новом времени» пишет украинский журналист Иван Яковина.

Новому президенту Джо Байдену достанется в наследство экономический кризис, примерно 50 млн американцев, у которых нет денег даже на еду, глобальная пандемия, а также 40% населения и враждебно настроенный Сенат, не признающие его законно избранным президентом. Все внимание немолодого и лишенного былой энергии Байдена будет занято решением миллиона проблем внутри страны. Поэтому внешней политикой Соединенных Штатов почти эксклюзивно займется Энтони Блинкен — новый государственный секретарь США, с которым у Байдена особые отношения. Хотя у них бывают разногласия, он полностью, на сто процентов доверяет руководителю своей дипломатии. Такое в политике довольно редко случается.

Про Блинкена надо сказать, что он из семьи украинских евреев. Но хотя его предки жили в Киеве, во всех своих выступлениях он подчеркивает, что они сбежали в Америку от погромов из России. Еще одна его любимая история — это то, как его отчима (тоже еврея), сбежавшего из концлагеря, спас чернокожий американский танкист. Вся последующая карьера Блинкена свидетельствует о том, что на него эти семейные истории повлияли. Для него Америка — это не просто страна. Это государство, которое обязано защищать всех людей мира, восстающих против тирании или насилия.

Блинкен — сторонник активного вмешательства США (если надо — даже военного) во все те истории, где правительство начинает давить и душить своих же граждан. Он считает, что американцы должны помогать слабым и заступаться за тех, кто бросил вызов тирании. Борцы за свободу по всему миру должны быть очень довольны назначением Байдена. Они могут быть уверены, что новая американская администрация их не бросит. А вот тиранам и душителям свободы, напротив, надо бояться. Блинкен сделает все возможное, чтобы превратить их жизнь в невыносимый ад. Он введет против них санкции, он отберет все их деньги, он заступится за оппозиционеров и поможет заговорщикам против диктаторов.

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Для Энтони Блинкенa Америка — это государство, которое обязано защищать всех людей мира, восстающих против тирании.
 
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