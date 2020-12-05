Известный покупатель белорусской нефти заплатит боле $160 млн штрафа за взятки

Дочерняя компания Vitol Group согласилась выплатить $164 млн для урегулирования расследования о взятках, проводимого правительством США. Речь идет о взятках в Бразилии и других странах Латинской Америки за благоприятные решения о развитии нефтяного бизнеса компании.





Кроме того, в соответствии с трехлетним соглашением об отсрочке судебного преследования, компания согласилась улучшить внутреннюю отчетность.





Согласно материалам дела, Vitol давала взятки чиновникам в Бразилии, Эквадоре и Мексике, чтобы получить выгодные контракты и конкурентные преимущества, говорится в материалах прокуратуры США.





При этом $135 млн будут выплачены Минюсту США ($45 млн из этой суммы будут выплачены властям Бразилии), пишет Рейтер. Еще $12,7 млн ​​будут выплачены Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) плюс $16 млн штрафов.





Дело касается, в частности, расследования коррупционных схем в Бразилии, связанных со взятками для заключения контрактов с государственной нефтяной компанией Petrobras. В деле фигурирует сумма взяток в размере $8 млн в период с 2005 по 2014 год.





По данным американского Минюста, компания Vitol также призналась в подкупе и согласилась выплатить более $2 млн властям Эквадора и Мексики. Взятки получали сотрудники мексиканской государственной компании Pemex и эквадорской Petroecuador.





Vitol — крупнейший в мире независимый нефтетрейдер с ежедневным объемом торгов около 8 млн баррелей нефти.





Ранее бразильская прокуратура сообщала, что расследует на предмет законности сделки Petrobras с рядом нефтетрейдеров, в том числе с крупнейшими мировыми игроками — Vitol, Trafigura и Glencore.