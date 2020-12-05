Павел Усов: Четыре геополитических кульбита Лукашенко





Придя к власти Лукашенко, стремился защитить СССР в отдельно взятой стране.





Вернул в Беларусь практически все советское: от символики до “линии Сталина”, от антилиберальной экономики до Союзного Государства. Тогда он надеялся, что его коммунистические друзья возьмут реванш в России и вознесут его на московский трон.





После провала такого амбициозного проекта, Лукашенко стал просто защитником России на западных рубежах, чтобы сохранить регулярную поддержку для своей стагнирующей системы.





После известных событий 2014 года Лукашенко вдруг стал “защитником” беларуских национальных интересов от России. Хоть с горем пополам, но продавал данный товар на Запад, где стали воспринимать неосоветский, русский по духу, режим как гаранта государственной независимости. Этот торг продолжался до августовских событий 2020 года.





Сейчас Лукашенко пытается убедить Россию в том, что только он может защитить Беларусь от захвата странами НАТО. Что он гарант ее целостности и независимости от Запада и что для Москвы только это должно быть важно. Ибо, если Кремль решит убрать “гаранта”, страну обязательно захватит Польша. Ему осталось, в качестве сигнала Западу да и России, подъехать на танке, вместе с Колей, к литовской или польской границе. Так, чтобы всем было понятно как он “страну защищает”.





На самом деле, стращание агрессивным НАТО и оккупацией Беларуси, на мой взгляд, проявление полной безысходности в попытках выбить у Москвы мандат на дальнейшее правление. О планах Кремля мы можем догадываться, но последние “кульбиты Лукашенко” показывают, что ему просто нечем задобрить Москву. Но, как и с давней историей про Ника и Мака, диктатор Беларуси верит в то, что в Кремле поведутся на эти “жуткие истории”.





Возможно его искривленное сознание сконструировало такую реальность, в которой все так, как думает он сам.







