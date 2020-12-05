Глава датского хоккея: если бы ЧМ стартовал завтра, мы бы не поехали в Минск. ИИХФ должна что-то решить в течение месяца

















"Если бы чемпионат начинался завтра, мы бы не поехали в Беларусь. В той ситуации, которая сейчас складывается в Минске, я не уверен, что можно обеспечить безопасность всех участников турнира.





Прессбол. Перенос чемпионата из Минска — это очень масштабный процесс. Нужно учитывать очень много параметров. Ожидаю, что ИИХФ примет решение в течение месяца", — цитирует Баха Нильсена



