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Глава датского хоккея: если бы ЧМ стартовал завтра, мы бы не поехали в Минск. ИИХФ должна что-то решить в течение месяца

05.12.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира-2021 в Минске и Риге.





"Если бы чемпионат начинался завтра, мы бы не поехали в Беларусь. В той ситуации, которая сейчас складывается в Минске, я не уверен, что можно обеспечить безопасность всех участников турнира.

Перенос чемпионата из Минска — это очень масштабный процесс. Нужно учитывать очень много параметров. Ожидаю, что ИИХФ примет решение в течение месяца", — цитирует Баха Нильсена Прессбол.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира-2021 в Минске и Риге.
 
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