Биткоин установил новый рекорд

За последние сутки биткоин упал примерно на 2% и сейчас торгуется на уровне $18,9 тыс.

В конце ноября — начале декабря биткоин приблизился к отметке в $20 тыс., но преодолеть этот барьер пока не сумел. Эксперты, как пишет, объясняют это неуверенностью инвесторов, недостаточным спросом и давлением на курс криптовалюты со стороны игроков, скупавших биткоины во время падения в 2017 году.