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Биткоин установил новый рекорд

05.12.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 декабря биткоин установил очередной исторический рекорд — пятый день подряд стоимость первой криптовалюты не опускается ниже $18 тыс. Ранее подобное фиксировалось максимум в течение трех дней.


За последние сутки биткоин упал примерно на 2% и сейчас торгуется на уровне $18,9 тыс.

В конце ноября — начале декабря биткоин приблизился к отметке в $20 тыс., но преодолеть этот барьер пока не сумел. Эксперты, как пишет РБК, объясняют это неуверенностью инвесторов, недостаточным спросом и давлением на курс криптовалюты со стороны игроков, скупавших биткоины во время падения в 2017 году.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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4 декабря биткоин установил очередной исторический рекорд — пятый день подряд стоимость первой криптовалюты не опускается ниже $18 тыс. Ранее подобное...
 
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