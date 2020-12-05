Алексиевич: «Нас должно выйти на улицу миллион»

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Член президиума Координационного совета, Нобелевский лауреат – о том, возможен ли диалог с сегодняшней властью.





Светлана Алексиевич перед допросом 26 августа . Фото Игоря Мелешко

– Я думаю, что при Лукашенко – нет, – рассуждает Светлана Алексиевич, которая была вынуждена покинуть Беларусь, на Эхе Москвы . – Ну какая Конституция может быть сделана под его руководством? После того, когда столько людей унижено, когда столько искалечено, и страна превратилась в лагерь какой-то военный, ну как можно верить человеку, который это все сделал, что он будет делать демократическую Конституцию?

Конечно же, нет. Я думаю, что весной, наверное (может быть, раньше) просто произойдет взрыв. Это происходит сейчас накопление.

Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови. Но я надеюсь, что миллион выйдет на улицу. Нас должно выйти на улицу миллион.