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Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

05.12.2020 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

Почему история с "Пилтдаунским человеком" – не просто мистификация, а даже двойной фейк? Что не так со Стэнфордским тюремным экспериментом? И как фейковые научные статьи в результате влияют на нашу жизнь, разбираемся вместе с научным журналистом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным.

01:00 — как абсурдная статья о покемонах попала в научный журнал;

03:00 — что такое "хищнические журналы";

05:40 — "Корчеватель": бредовая статья, попавшая в журнал из списка ВАК;

06:41 — скандальный эксперимент: как трое ученых смогли опубликовать в научных журналах статью про "жирободибилдинг" и переделанный "Майн Кампф";

10:45 — в Госдуме предлагают не оценивать ученых по публикациям, включенным в базы Web of science и Scopus. К чему это приведет?

14:20 — этическая сторона научных пранков: страдают ли от них другие ученые;

17:06 — "в науке нет научной полиции, которая может приехать в лабораторию и провести расследование": почему сложно бороться с фейковыми статьями и фальсификациями данных;

20:15 — "взял череп коровы и из него сделал череп инопланетянина". Как на такие фейки ведутся не ученые, а масс-медиа;

24:55 — самый знаменитый пранк - мистификация Сокала;

27:42 — думали - это миф, оказалось - нет. Вспоминаем "Илиаду" Гомера;

33:04 — как фейковые научные статьи и эксперименты влияют на решения регуляторов и нашу жизнь.

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