Как сменить сферу деятельности и пережить кризис

Источник материала: ProBusiness



Денис Грибин. Фото предоставлено автором

2020 год преподнес бизнесу много уроков — стало понятно, что выживут те, кто, несмотря ни на что, не сдается, кто готов к трансформации, поиску новых направлений, ниш и интересных продуктов. Мы собрали несколько вдохновляющих историй о том, как компании поменяли сферу деятельности и смогли преодолеть трудности. Делимся их опытом, чтобы и вы могли найти новые точки роста для своей компании.

Основатель компании «Детектор-Видео» Денис Грибин из Челябинска с наступлением пандемии заметил падение спроса на системы видеонаблюдения. Поэтому решил переориентироваться и торговать мобильными камерами, чтобы руководители компаний могли следить за своими сотрудниками на «удаленке».

«Идею подсказал сам рынок. После того как предприятия общепита, продавцы цветов, кондитерские и другие подобные бизнесы закрыли офлайн-точки, они начали развивать направление доставки. При этом часть их сотрудников переквалифицировалась из продавцов в курьеры, перейдя на работу „в полях“. Как следствие, у работодателей возникла потребность контролировать персонал удаленно», — объяснил Денис.

За первую неделю компания Дениса продала более 100 комплектов нагрудных камер, в то время как обычных камер установили всего 12.

О том, как развивал свою компанию и искал пути выхода из кризиса, Денис рассказал в материале по ссылке .

Предприниматель Андрей Малкин занимается внедрением устройств, которые повышают безопасность в компаниях — например, систем видеонаблюдения, сигнализации, Wi-Fi для больших помещений.

Когда началась пандемия COVID-19, он обратил внимание на тепловизоры — устройства, которые могут дистанционно определять температуру тела человека даже в толпе. Тогда их в Беларуси еще никто не продавал. Андрей закупил партию оборудования и начал предлагать B2B-клиентам.



Фото из личного архива Андрея Малкина

Всего за неделю предпринимателю удалось добиться квартальной выручки. Первыми клиентами стали крупнейшие предприятия военной промышленности. Кроме того, Андрей всерьез задумался о выходе на российский рынок.

О том, как удалось быстро мобилизоваться и освоить новое направление в своей деятельности, Андрей рассказал в материале .

Владелец сети гостиничных квартир «Апартаменты Румер» Алексей Бродский с началом пандемии COVID-19 столкнулся с падением спроса на 99%. Сначала из-за закрытия границ прекратился поток туристов из России, которые были основной массой клиентов. Затем сократилось и число гостей из Беларуси — люди беспокоились, что могут заразиться вирусом в квартирах, и сторонились арендного жилья.



Фото предоставлено автором

Чтобы сохранить ключевых сотрудников и не потерять бизнес, Алексей и его команда провели трехчасовой мастермайнд и составили план из 15 антикризисных действий. Среди прочих мер в него вошли поиски новых сфер деятельности, которые могли быть востребованы у клиентов.

«Мы оценили свои компетенции и поняли, что в теме клининга и ремонта квартир — мы профессионалы. Поэтому возникло новое направление, в котором мы будем предлагать уборку и дезинфекцию квартир, а также услугу по косметическому ремонту квартир. Плюс ко всему в данных условиях в летний сезон будет активнее развиваться внутренний туризм, поэтому мы в коллаборации с профильной туристической компанией сможем предлагать экскурсии по всей Беларуси. Таким образом, мы получили ясность в ситуации и четкий план действий во времена „черных лебедей“», — рассказал Алексей.

О том, как создавался бизнес по аренде квартир и что еще предприняла компания, чтобы пережить сложнейший кризис, — читайте в материале .

Алина Щербина и Екатерина Дорошевская запустили первый fashion-маркет в городе Днепр (Украина) и запустили платформу для развития местных модных брендов. Но с наступлением пандемии проводить мероприятия стало невозможно, поэтому девушки нашли выход.



Фото из личного архива

«С самого начала карантина мы ломали голову, как можно перенести офлайн-событие в онлайн. Открывать очередной интернет-магазин не входило в наши планы. Для нас было важно сохранить особую атмосферу ярмарки. Так на стыке роста популярности соцсетей и формата выставки родилась идея Insta-маркета: с виртуальными коридорами, живыми витринами в сторис и самыми актуальными коллекциями украинских брендов», — рассказали Алина и Екатерина.

Как организовать масштабное онлайн-мероприятие, преодолеть баны платформы и ответить всем пользователям — читайте по ссылке .

«Сейчас у нашей семьи состояние безденежья, но никакой паники нет», — рассказала Ксения Вятская, гастроэнтузиаст и основатель проекта «Ўсё Сваё». Из-за коронакризиса муж Ксении Сергей закрыл кондитерскую, которая проработала 8 лет, а сама девушка осталась без нескольких проектов, которые приносили доход. И при этом в семье заверяют — они совершенно счастливы!



Фото из личного архива

Чтобы не бросать любимый проект, семья запустила доставку фермерских продуктов. По словам Ксении, новое направление не приносит весомого дохода, но позволяет не опускать руки.

«Пока не можем проводить наши праздники, не хочется сидеть сложа руки. К тому же этот проект помогает объединять фермеров в сообщество — а это работа на будущее», — объяснила Ксения.

Всю историю целиком читайте в этом материале .

Еще больше историй о том, как предприниматели осваивают новые ниши, чтобы пережить кризис, вы найдете здесь . А по этой ссылке можно посмотреть видео с уроками выживания в кризис от опытных бизнесменов.

Читайте также