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Объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый до 15-18 м/с).
Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C (по юго-западу +5..+8°C).
При порывистом ветре спсатели
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
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