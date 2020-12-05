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«Барон усы подкрутит выше… Ну, мир, держись! Из дома вышел!» Коллеги прочли новый стих Максима Знака

05.12.2020 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Юристы, члены Координационного совета и защитники Максима Знака прочли его новый стих.

«Барон усы подкрутит выше… Ну, мир, держись! Из дома вышел!» Коллеги прочли новый стих Максима Знака

Максим, находящийся с 8 сентября за решеткой СИЗО КГБ «продолжает писать стихи и вдохновлять коллег и других белорусов», отмечает КС.

Барон с утра кряхтит натужно….

Нужно!

И до обеда непременно

Всем нужен подвиг ежедневно,

Все подвига привычно ждут…

А он устал… Ну сколько можно?..

Сложно

В рутине подвиг находить.

Не мёд Мюнхгаузеном быть!

Героем быть – нелёгкий труд!..

Зеваки могут потешаться,

смеяться!

Но всех зевак барон простит –

Великодушен и открыт:

Ему достаточно лишь взгляда,

Чтобы восторженно смотрел

пострел

Или девчонка в платье,

А повезёт – ещё и мать их.

И больше – ничего не надо…

А надо просто не мешать

Красивый подвиг совершать!

Барон усы подкрутит выше…

Ну, мир, держись! Из дома вышел!

 
 
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Юристы, члены Координационного совета и защитники Максима Знака прочли его новый стих.
 
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