18 человек погибли в угольной шахте в Китае

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 18 человек погибли в угольной шахте на юго-западе Китая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Global Times.

По предварительной информации, причиной их гибели стало отравление моноксидом углерода. При этом одного из находившихся в забое шахтеров все же удалось спасти. В настоящий момент в шахте продолжаются спасательные работы.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: CCTV

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