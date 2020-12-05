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18 человек погибли в угольной шахте в Китае
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 18 человек погибли в угольной шахте на юго-западе Китая. Об этом
По предварительной информации, причиной их гибели стало отравление моноксидом углерода. При этом одного из находившихся в забое шахтеров все же удалось спасти. В настоящий момент в шахте продолжаются спасательные работы.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: CCTV
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По меньшей мере 18 человек погибли в угольной шахте на юго-западе Китая. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Global Times. По предварительной информации, причиной...
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