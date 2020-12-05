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В Витебске сожитель сделал подарок на день рождения любимой, а в ответ получил два удара ножом в сердце
Источник материала: ОНТ
Слова «путь к сердцу мужчины» были восприняты буквально. И витебчанка на собственный день рождения «отблагодарила» сожителя за подарок и убила его ударом ножа в сердце.
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Очередное застолье привело к очередной смерти. Родственница пожимает плечами. Её на праздник не позвали, с тёткой мужа почти не общались. Поэтому только факты. 55-летняя жительница Витебска отмечала день рождения с сожителем и подругой. Между парой возник конфликт, переросший в драку. Именинница не справилась с эмоциями, схватила нож и несколько раз ударила мужчину в сердце. После чего продолжила праздник. В скорую она позвонила, лишь когда сожитель окончательно перестал подавать признаки жизни.
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В Витебске сожитель сделал подарок на день рождения любимой, а в ответ получил два удара ножом в сердце
Слова «путь к сердцу мужчины» были восприняты буквально. И витебчанка на собственный день рождения «отблагодарила» сожителя за подарок и убила его ударом ножа в...
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