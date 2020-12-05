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Автодайджест происшествий и ДТП на дорогах Беларуси. Самые поучительные, но иногда трагичные дорожные истории

05.12.2020 10:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автодайджест происшествий и ДТП на дорогах Беларуси. Самые поучительные, но иногда трагичные дорожные истории

Дорожные истории., где виноваты, как правило, обе стороны. И водитель, и пешеход. 

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В этой аварии серьёзно пострадали только техника и архитектура. После столкновения с другим автомобилем Mercerdes сбил столб. От удара опора упала, оборвав троллейбусную линию. Движение остановилось более чем на час.

В Лидском районе всё тоже могло бы закончиться обычной сводкой: На скользкой дороге столкнулись Daewoo  и Audi. После вызова ГАИ водитель и пассажир Daewoo около автомобиля дожидались приезда сотрудников, но трагичный финал. Третий автомобиль, Mercedes, сбил вышедших на дорогу, водителя и пассажира.  Девушка погибла на месте, молодой человек в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

После ДТП возле агрогородка Молодово водителя тоже доставили в больницу. Причина – столкновение Mazda с деревом. В салоне зажало женщину-водителя. На помощь ей пришли спасатели МЧС. 

А вот свидетелей этого ДТП ищут следователи. 15 ноября водитель Skoda на проспекте Победителей наехал на человека, переходившего дорогу вне перехода. 26-летний мужчина скончался на месте. Если вы располагаете какими-либо сведениями об этом ДТП, позвоните в милицию. 

И снова – осторожно, пешеход! В Вилейке Ford сбил женщину на переходе. От удара её подбросило вверх. И - множественные ушибы. ГАИ напоминает: внимательными должны быть не только водители. Переходить дорогу разрешено только в установленных местах и только после остановки автомобилей. В темноте ношение фликеров обязательно. 

А это видео – очередное напоминание. На крышах больших автомобилей скапливается снег и даже лёд. При резких маневрах на высокой скорости он слетает с крыш и может повредить ваши машины.

Головокружительная история из Бобруйска. Летающим этот автомобиль стал на подъезде к автосервису. Предположительно, на мокрой дороге водитель не справился с управлением. Машину заносит. На пути кувыркающегося автомобиля человек. У которого пробежка выдалась экстремальной, но счастливой. Впрочем, счастливой она стала и для водителя с пассажирами. Все были пристёгнуты ремнями безопасности. Пострадавших нет.

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Теги: Новости
 
 
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Дорожные истории., где виноваты, как правило, обе стороны. И водитель, и пешеход.  Подборку ДТП и аварий смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:   ...
 
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