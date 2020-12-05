Экономические лозунги и декларации экс-чиновника Латушко и его команды

Источник материала: АФН

Народное антикризисное управление (НАУ), созданное в поддержку Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, подготовило предложения по стабилизации экономики Беларуси в переходный период — с момента ухода Александра Лукашенко,

На прошедшей 4 декабря пресс-конференции в онлайн-формате бывший чиновник и дипломат Павел Латушко представил видение своей команды о первых шагах новой власти в случае ухода Лукашенко, а также анонсировал план работы в условиях политической «миграции».

Как заявил Латушко, чтобы «приблизить дату отлета самолета» Лукашенко и «снизить до минимума ущерб от действий нелегитимной власти», его команда будет работать над тем, чтобы «минимизировать возможности наращивания режимом госдолга» путем переговоров с потенциальными кредиторами, партнерами и правительствами иностранных государств, а также «выявлять, обнародовать и предотвращать возможные сделки по покупке, приватизации белорусских предприятий в период кризиса на невыгодных для страны условиях».

Также его команда будет «выявлять, обнародовать и, по возможности, предотвращать применение Нацбанком и правительством необоснованной эмиссии» национальной валюты, сообщает БелаПАН .

Одним из инструментов ускорения посадки Лукашенко в самолет, станет информирование гражданского общества, бизнеса и зарубежных партнеров «об истинном положении дел в сфере экономики и финансов, об отсутствии у правительства экономической программы и неспособности режима предотвратить экономический крах Беларуси, о выявленных коррупционных схемах, хищениях и выводе из страны средств Лукашенко и приближенных лиц, государственном рэкете в отношении бизнеса и принуждения к финансированию режима» и другом.

По словам Латушко, в переходный период, то есть после отлета Лукашенко, его команда намерена «обеспечить финансовую поддержку Беларуси со стороны международных финансовых институтов и иностранных государств, сформировать стабилизационный антикризисный фонд с участием России и ЕС, провести переговоры с кредиторами Беларуси по вопросу реструктуризации долгов».

Также планируется сформировать группу экспертов для разработки экономических реформ, создать «кадровый реестр для формирования будущего правительства». Помимо этого, планируется разработать проекты документов по «радикальному упрощению» условий ведения бизнеса и мораторию на проведение проверок, декриминализации отдельных экономических деяний, проведению амнистии капитала и его возврату в страну.

«Принципиально важно принять меры по оптимизации расходов на содержание госаппарата, — сказал Латушко. — Мы говорим о необходимости упразднения Управления делами президента, продажи его имущества — всех резиденций, санаторно-курортных комплексов, гостиниц, офисных, культурно-развлекательных объектов, ресторанов, иного движимого и недвижимого имущества. Фактически это отдельное царство в государстве, которое контролируется одним человеком единолично».

Будут разработаны предложения по «самоограничениям Комитета госконтроля». «В соответствии с Конституцией его ликвидировать в первый же день невозможно, поэтому существует правовой подход — самоограничение его функций», — пояснил он.

Предлагается также создать единый орган по противодействию экономическим преступлениям, при этом упразднив департаменты финансовых расследований и мониторинга КГК, отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями и главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

«Предлагаем создать на базе Министерства финансов единый фискальный орган, упразднив Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, а также создать Министерство экономического развития, упразднив Минэкономики, МАРТ, Минпром, Минжилкомхоз и иные ведомства. Это все связано с сокращением расходов на содержание госаппарата», — сказал Латушко.

Предполагается разработать пакет предложений по приватизации и продаже объектов в государственной и коммунальной собственности «с безусловным и максимальным учетом интересов работников», внести предложения по упразднению института специальных импортеров и экспортеров, подготовить предложения по восстановлению экономики на ключевых предприятиях госсектора, оперативно заменить представителей государства в наблюдательных советах госпредприятий.

Также планируется разработать меры по поддержке незанятых и малообеспеченных граждан, отменить «декрет о тунеядстве».