Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Антидопинговый акт Родченкова 2019 года". Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Экстерриториальный закон вводит уголовную ответственность для лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, а также предусматривает возмещение ущерба пострадавшим от подобного сговора.

Между тем, как следует из сообщения Белого дома, документ подписан с оговоркой. Она коснулась, в частности, раздела 6 данного закона, передает DW.

Он предполагал, что профильные ведомства, включая Минюст США, должны делиться информацией с Антидопинговым агентством США (USADA) в рамках "любого расследования, имеющего отношение к возможному нарушению раздела 3 настоящего закона" о допинговом сговоре.

Трамп подчеркнул, что его администрация при исполнении раздела 6 данного акта будет исходить из того, что глава американского государства располагает конституционными полномочиями, "связанными с контролем за распространением информации, раскрытие которой может нанести ущерб нацбезопасности, международным отношениям, правоприменению или выполнению конституционных обязанностей президента".

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее высказывали мнение, что "акт Родченкова" может привести к дублированию законов, находящихся в различных юрисдикциях, и тем самым поставить под угрозу единый свод антидопинговых правил в рамках Всемирного антидопингового кодекса, принятого в 2003 году. Закон, одобренный Вашингтоном в одностороннем порядке, "скорее всего, подорвет чистый спорт", нанеся удар по важнейшим партнерским связям и сотрудничеству между отдельными странами, говорили в WADA.

Принятый 17 ноября Сенатом американского Конгресса экстерриториальный закон предусматривает возможность юридического преследования правоохранительными органами США любого человека, причастного к допинговому сговору на соревнованиях с участием американских атлетов, которые проводятся по правилам, установленным Всемирным антидопинговым агентством.

Документ гарантирует защиту информаторов. Наказания за нарушение закона - штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, RADA не предусматривает. В октябре 2019 года "акт Родченкова" был поддержан Палатой представителей Конгресса США.

Законопроект назван в честь бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2017 году он предоставил WADA информацию, описывающую систему употребления допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи, что привело к международным санкциям против российского спорта, а также потере страной первого места в неофициальном командном зачете на сочинской Олимпиаде.