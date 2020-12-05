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Японский зонд сбросил капсулу с грунтом астероида на Землю

05.12.2020 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил операцию по отделению капсулы с грунтом астероида Рюгу на Землю.

«Основываясь на информации (телеметрии) с космического корабля и данных Доплера, было подтверждено, что капсула отделилась», — говорится в сообщении миссии, передает РБК.

Планируется, что капсула приземлится в Австралии.

В июле 2019 года японский зонд успешно приземлился на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Сообщалось, что аппарат сел в кратер, где, подняв пыль с помощью специального механизма, собрал фрагменты грунта. После этого он вернулся на орбиту.

По итогам миссии ученые надеются обнаружить следы воды или органических веществ, что может дать ответ на вопрос распространения жизни во Вселенной.

 
 
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Японский зонд «Хаябуса-2» успешно завершил операцию по отделению капсулы с грунтом астероида Рюгу на Землю.
 
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