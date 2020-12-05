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НАТО отвергло обвинения Лукашенко

05.12.2020 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси.

"НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе, как неоднократно разъяснял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих", - заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на запрос ТАСС прокомментировать заявления Лукашенко.

"На этой неделе министры иностранных дел НАТО обсуждали ситуацию в Беларуси и призвали Минск и Москву уважать право народа Беларуси самостоятельно определять свое будущее путем инклюзивного политического диалога. Все страны НАТО поддерживают суверенную и независимую Беларусь", - сказал представитель НАТО.

Лукашенко 2 декабря на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель, принадлежность которых, по его словам, пытаются приписывать Польше.

 
Теги: Минск
 
 
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НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси.
 
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