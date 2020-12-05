Тихановская призывает Папу Римскому поддержать белорусов

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала Папу Римскому поддержать белорусов в их стремлении к лучшей политике.

Письмо отравлено напрямую в Государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды Офиса Светланы Тихановской Денисом Кучинским.

«В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Беларуси, героизме мирного народа и призывает Папу Франциска поддержать беларусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», - сообщает телеграм-канал Тихановской.

В письме идет отсылка на энциклику Папы «Fratelli Tutti» («Все братья»), опубликованную 3 октября. Энциклика, адресованная не только католикам, но и всем христианам и людям доброй воли, говорит о признании достоинства каждого человека, объединении и цивилизации любви.