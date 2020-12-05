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Фристайл без Казеко: Это провал

05.12.2020 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ни один из белорусов не попал в шестёрку лучших на этапе Кубка мира. А девушки и вовсе не квалифицировались в финальную часть


Николай Казеко отстранен за политику


В финской Руке проходит первый этап Кубка мира по фристайлу.

В финал пробились 3 белоруса: Дмитрий Мазуркевич (7-е место в квалификации – 116,48), Станислав Гладченко (8-е – 109,75), Максим Густик (10-е – 109,38).

В первой попытке финала Максим Густик стал 7-м, Станислав Гладченк – 10-м, а Дмитрий Мазуркевич – 12-м. Таким образом, никто не вышел в заключительную попытку, куда попадают 6 сильнейших.

Девушки вообще не попали в финальные топ-12 первого этапа Кубка мира. Валерия Болматова в квалификации показала 15-й результат (67,08). Анастасия Андриянова стала 18-й позиции (61,62).

Напомним, сборная Беларуси отправилась на место проведения без главного тренера Николая Козеко, а также Александры Романовской. В отсутствие Козеко сборной руководит Александр Пенигин.
 
 
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Ни один из белорусов не попал в шестёрку лучших на этапе Кубка мира. А девушки и вовсе не квалифицировались в финальную часть
 
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