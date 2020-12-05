ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два бизнеса с белорусскими корнями попали в топ-2000 крупнейших компаний Польши

05.12.2020 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польское издание Rzeczpospolita опубликовало топ-2000 крупнейших компаний страны. В нем оказались две компании с корнями из Беларуси.



Одна их них — Beloil Polska  является дочерней структурой государственного нефтетрейдера «Белорусская нефтяная компания». С 2010 года она занимается  реализацией  нефтепродуктов белорусских НПЗ на рынке Евросоюза и других стран, сообщает zautra.by.

По итогам 2019 году выручка Beloil Polska, чей офис находится в польской столице, составила 1,324 млрд злотых. С этим показателем белорусская компания заняла в рейтинге Rzeczpospolita 385-е место – между люблинским фармдистрибутором Slawex  и польским отделением Mazda Motor Logistics Europe.  

Как отмечают составители рейтинга, в целом 2019 год был для бизнеса Польши хорошим периодом и выручка его лидеров в среднем выросла. Выделялись по положительной динамике медиа-индустрия, производство продуктов питания, сектор услуг и здравоохранения, а также IT.

От IT-отрасли в топ-2000 попало, в том числе, польское подразделение международной компании EPAM Systems.

Выручка Epam Systems (Poland), головной офис которой находится в Кракове, а центры разработки в Варшаве, Гданьске, Катовицах и Вроцлаве, в прошлом году составила 405,4 млн злотых. Компания, возглавляемая уроженцем Минска Аркадием Добкиным, заняла 1427-е место.

В первую десятку топ-2000 вошли Polski Koncern Naftowy Orlen (111, 2 млрд.), Jeronimo Martins Polska (55, 5 млрд.), PGNiG (42, 0 млрд.), PGE (37, 6 млрд.), Grupa Lotos (29, 5 млрд.), Lotos Paliwa (26, 5 млрд.), Eurocash (24, 8 млрд.), KGHM Polska Miedz (22, 7 млрд.), Orlen Paliwa (21, 7 млрд.) и Lidl (21,4 млрд. злотых).  

Эксперты Rzeczpospolita отмечают: хотя в численном отношении лидируют компании с польским капиталом, большую долю в общем  обороте все же генерируют предприятия с иностранными инвестициями.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польское издание Rzeczpospolita опубликовало топ-2000 крупнейших компаний страны. В нем оказались две компании с корнями из Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика