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«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков»
Источник материала: Хартия'97
«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков»
Политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно.
Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.
Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать «почетным президентом» по аналогии с казахстанским сценарием По мнению эксперта, Лукашенко не примет не только белорусский народ, но даже и сегодняшняя властная «элита».
Узурпатор настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.
Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения узурпатора.
«Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики», – цитирует политолога сайт
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Политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно.
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