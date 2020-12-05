ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков»

05.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков»

  • 5.12.2020, 11:16
«Узурпатор потерял лояльность у широкого круга чиновников и силовиков»

Политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно.

Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.

Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать «почетным президентом» по аналогии с казахстанским сценарием По мнению эксперта, Лукашенко не примет не только белорусский народ, но даже и сегодняшняя властная «элита».

Узурпатор настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.

Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения узурпатора.

«Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики», – цитирует политолога сайт «Дни.ру».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политическая обстановка в Беларуси меняется крайне стремительно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые расшифровали геном загадочной древней цивилизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика