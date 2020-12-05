Источник материала: Хартия'97

Ученые расшифровали геном загадочной древней цивилизации 5.12.2020, 11:02

1,347

Результаты оказались неожиданными.

Группа ученых из Индии и США расшифровала геном человека, жившего в долине Инда около 4000 лет назад и похороненного на кладбище в километре от руин хараппского города Рагхигархи. Результаты оказались неожиданными, пишет popmech.ru .

Хараппская цивилизация существовала когда-то на территории нынешних Пакистана и северо-запада Индии. Ее первые поселения датируются примерно 7000 годом до н.э., а эпохой расцвета принято считать вторую половину III тысячелетия до н.э. Надо, впрочем, заметить, что все датировки хараппских объектов и событий крайне условны — погрешность их определения может достигать половины тысячелетия в любую сторону, а в древности — и того больше.

На сегодняшний день археологами найдены остатки более тысячи городов и поселков, самыми известными из которых являются Мохенджо-Даро, Хараппа и Ракхигархи.

Упадок цивилизации начался во II тысячелетии до н.э. Его причины неясны, но результаты несомненны: города были заброшены, а их жители куда-то перебрались. Вероятнее всего — на юго-восток, в Индию, но это в данный момент не доказано.

Положение хараппской цивилизации по отношению к соседям не очевидно. Язык изучен очень слабо, его письменность не имеет общепризнанной расшифровки, по имеющимся крохам информации пока невозможно судить о степени его родства с иранскими или дравидийскими языками.

Заполнить эту лакуну с использованием методов современной генетики и попытались авторы исследования. Поскольку в жарком южном климате ДНК сохраняется плохо, из изучаемого скелета был взят 61 образец костной ткани. Выделив фрагменты ДНК, ученые смогли «сшить» их, а затем секвенировать получившийся геном.

Прочитанный геном человека из Ранхигархи был сравнен с различными ДНК современных людей. Выяснилось, что у древнего хараппца есть родственники в Иране, на Андаманских островах и, как ни странно, в Восточной Сибири, хотя до нее довольно далеко.

Но общий предок иранцев и исследуемого человека жил около 10 тысяч лет назад. Это означает, что предки хараппца покинули Иран задолго до того, как там сложился более-менее привычный нам уклад жизни — с сельским хозяйством вместо охоты и собирательства. После этого они где-то скитались порядка нескольких тысячелетий, а затем осели на одном месте и либо заимствовали растениеводство у каких-то соседей, либо додумались до него сами и независимо.

Возможно будущие исследования покажут, как это происходило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .