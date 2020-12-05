Источник материала: Хартия'97

Основатель Telegram выступил с антиглобалистским манифестом 2 5.12.2020, 10:48

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Павел Дуров обозначил свои приоритеты.

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с антиглобалистским манифестом.

Издание meduza.io опубликовало его краткий пересказ.

Корпорации заставляют нас думать, что решение наших проблем заключается в покупке их товаров. Но на самом деле проблемы как раз и вызваны чрезмерным потреблением. Если у вас лишний вес, вам рекламируют пищевые добавки, но ключ к похудению — просто меньше есть.

Если вы боретесь со стрессом, вам не нужны антидепрессанты — больше гуляйте и спите ночью вместо просмотра социальных сетей.

Система делает упор на максимальную прибыль корпораций — она вредна и неустойчива в долгосрочной перспективе. Уже в 28 лет на моем банковском счете были сотни миллионов долларов, но это никогда не было тем, что делало меня счастливым.

Я довольно рано осознал, что самым полезным занятием является созидание, а не потребление. Поэтому вместо покупки яхт и самолетов я потратил большую часть личных денег на Telegram.

Думаю, что я смог разбогатеть, потому что деньги никогда не были для меня важной целью. Когда я был студентом, я создавал веб-сайты, это считалось занятием ботаников — но меня не волновало то, что другие люди считают успехом. Для меня успех — в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся. Мы живем в эпоху, когда возможности творчества безграничны, и я надеюсь, что все больше людей будут открывать для себя удовольствие создавать что-то для других.

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