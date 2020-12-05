Источник материала: Хартия'97

«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ 5.12.2020, 10:35

1,774

После жестких слов в адрес Таракана в августе работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.

Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ .

«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!

Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.

Напомним, что в августе бастующие рабочие МЗКТ в открытую «послали» Таракана и заставили его униженно благодарить коллектив завода за призывы уйти в отставку и «застрелиться».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .