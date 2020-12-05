ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

05.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

  • 5.12.2020, 10:35
  • 1,774
«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

После жестких слов в адрес Таракана в августе работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.

Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ.

«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!

Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.

Напомним, что в августе бастующие рабочие МЗКТ в открытую «послали» Таракана и заставили его униженно благодарить коллектив завода за призывы уйти в отставку и «застрелиться».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После жестких слов в адрес Таракана в августе работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика