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Светлана Алексиевич: Нас должен выйти на улицу миллион
Источник материала: Хартия'97
Светлана Алексиевич: Нас должен выйти на улицу миллион
Белорусы копят силы, скоро произойдет взрыв.
Нобелевский лауреат заявила о том, что диалог с диктатором невозможен.
– Я думаю, что при Лукашенко – нет, – сказала Светлана Алексиевич на
Конечно же, нет. Я думаю, что весной, наверное (может быть, раньше) просто произойдет взрыв. Это происходит сейчас накопление.
Я надеюсь, что белорусы не будут воевать. Я бы не хотела крови. Но я надеюсь, что миллион выйдет на улицу. Нас должно выйти на улицу миллион.
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Белорусы копят силы, скоро произойдет взрыв.
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