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Роман Бессмертный: Убийца Героя Беларуси Бондаренко находится в Москве

05.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Роман Бессмертный: Убийца Героя Беларуси Бондаренко находится в Москве

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  • 5.12.2020, 10:17
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Роман Бессмертный: Убийца Героя Беларуси Бондаренко находится в Москве
Роман Бессмертный

На Площади Перемен в Минске произошел переломный момент.

По словам бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного, убийца минчанина Романа Бондаренко находится в Москве, о чем знают белорусские протестующие.

Об этом Роман Бессмертный заявил в комментарии изданию Guildhall.

«В Беларуси произошел переломный момент в росте антикремлевских настроений – это убийство Романа Бондаренко. Это ключевой эпизод, так как убийца находится в России, и белорусы об этом знают, и они понимают, что произошло на самом деле. Также, хотя об этом молчат, белорусы знают, что кроме силовиков Беларуси их избивает и российский спецназ, среди которого много «отметившихся» в 2013 году в Украине, представители крымского и николаевского спецназа», – заявил политик.

Роман Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Минске. В больнице он провел сутки. Туда его доставили из РУВД в бессознательном состоянии. Его прооперировали, но к вечеру состояние молодого мужчины ухудшилось, врачи констатировали смерть.

Романа Бондаренко задержали во дворе на «Площади Перемен» в Минске. Он вышел вместе с соседями поговорить с людьми, которые приехали срезать бело-красно-белые ленточки. Один из приезжих напал на него, сбил с ног, после чего Бондаренко унесли в микроавтобус.

В убийстве Героя Беларуси подозревают людей из ближайшего окружения Лукашенко — главу ФХБ Дмитрия Баскова и спортсмена-лукашиста Дмитрия Шакуту.

В Сети появилась запись их телефонного разговора, подтверждающего причастность к нападению на Площади Перемен в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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На Площади Перемен в Минске произошел переломный момент.
 
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