В Могилевском районе горела школа

ЧП произошло накануне утром на первом этаже трехэтажного здания Восходовской средней школы (Могилевский район).



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Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 386 человек (из них 330 детей).

В результате загорания в электрощите поврежден погонный метр кабеля и предохранитель. Пострадавших нет. Причина загорания — конструктивный недостаток электрооборудования.