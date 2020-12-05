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В Могилевском районе горела школа

05.12.2020 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП произошло накануне утром на первом этаже трехэтажного здания Восходовской средней школы (Могилевский район).

В Могилевском районе горела школа
Фото pixabay.com

Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 386 человек (из них 330 детей).

В результате загорания в электрощите поврежден погонный метр кабеля и предохранитель. Пострадавших нет. Причина загорания — конструктивный недостаток электрооборудования.

 
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ЧП произошло накануне утром на первом этаже трехэтажного здания Восходовской средней школы (Могилевский район).
 
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