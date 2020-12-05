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В Могилевском районе горела школа
Источник материала: Навiны
ЧП произошло накануне утром на первом этаже трехэтажного здания Восходовской средней школы (Могилевский район).
Как сообщили в МЧС, до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 386 человек (из них 330 детей).
В результате загорания в электрощите поврежден погонный метр кабеля и предохранитель. Пострадавших нет. Причина загорания — конструктивный недостаток электрооборудования.
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ЧП произошло накануне утром на первом этаже трехэтажного здания Восходовской средней школы (Могилевский район).
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