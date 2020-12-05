НАУ: главная задача не дать режиму загнать Беларусь в долговую яму и продать «фамильное серебро»

Команда Национального антикризисного управления (НАУ) представило планы по приближению дня «отлета самолета» и переходному периоду.



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Как заявил Павел Латушко, НАУ — это «команда профессионалов, которая в своих действиях отталкивается от четких оценок ситуации и предпринимает реальные шаги по выводу страны из внутриполитического кризиса».

В частности команда считает, что необходимо:

в сфере юстиции: уже сегодня привлекать виновных в преступлении против белорусского народа посредством международных инструментов воздействия;

в сфере экономики: минимизировать возможность режима нарастить госдолг и продать «с молотка» белорусские стратегические активы;

в сфере внешней политики: продолжить активное международное давление посредством санкций и изоляции режима;

в сфере функционирования органов внутренних дел: продолжать расшатывать силовые структуры, ответственные за репрессии, одновременно предлагая альтернативы для будущего.