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НАУ: главная задача не дать режиму загнать Беларусь в долговую яму и продать «фамильное серебро»
Источник материала: Навiны
Команда Национального антикризисного управления (НАУ) представило планы по приближению дня «отлета самолета» и переходному периоду.
Как заявил Павел Латушко, НАУ — это «команда профессионалов, которая в своих действиях отталкивается от четких оценок ситуации и предпринимает реальные шаги по выводу страны из внутриполитического кризиса».
В частности команда считает, что необходимо:
В подготовке участвовали не только представители управления, но и внешние эксперты. С полными версиями планов можно ознакомиться
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Команда Национального антикризисного управления (НАУ) представило планы по приближению дня «отлета самолета» и переходному периоду.
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