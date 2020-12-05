Очередникам предложили новые квартиры в ЖК «Петровские верфи». А что с ценами?

Источник материала: Onliner

В этом году недалеко от станции метро «Петровщина» на месте снесенного частного сектора началось строительство нового квартала «Петровские верфи». Особенность этого комплекса — оригинальный проект, созданный архитекторами Санкт-Петербурга. Поскольку освоением площадки занимается государственный застройщик, квартиры предлагают исключительно очередникам. На днях УКС «Запад» опубликовал в газете «Минский курьер» и на своем сайте новую проектную декларацию.

Авторы архитектурной концепции отталкивались от образов морского порта. «Жилой комплекс „Петровские верфи“ — это 9 жилых домов в стиле питерской набережной, где дома — это напоминание о кораблях с высоко поднятыми парусами. Доминанта комплекса — дом, символизирующий маяк», — говорится в описании проекта на сайте УКСа.

Сейчас квартиры предлагают в доме «Парус» (№2.1 по генплану). Это будет двухподъездный монолитно-каркасный дом переменной этажности (от 11 до 16 этажей). Здесь запроектировано 125 квартир и четыре лифта Otis. Высота потолков — 2,7 метра. На последних этажах каждой секции будут расположены двухуровневые квартиры с индивидуальными террасами.



Жилой дом «Парус» — слева

Важный нюанс — вместе с квартирой дольщик приобретает место на многоуровневой стоянке, отказаться от которого нельзя. Ниже приведены цены.





Нормативная площадь составляет 15 квадратных метров на человека. Приведем пример. Если семья из двух человек хочет купить однокомнатную квартиру площадью 47 кв. м, то 30 метров посчитают по 2090 рублей, а оставшиеся 17 — по 3490. В таком случае общая стоимость квартиры составит 122 030, что эквивалентно $47 488. Не забудем про парковочное место — плюс еще 24 613 рублей ($9578). Таким образом, общая стоимость объекта долевого строительства (квартира без отделки плюс парковочное место) составит $57 066 по курсу.

Еще один пример. Семья из трех человек покупает «двушку» площадью 77 кв. м. 45 «квадратов» посчитают по 2090, а 32 — по 2800 рублей. Такая квартира будет стоить 183 650 рублей ($71 467), с обязательным местом в паркинге — уже 208 263 рубля ($81 046).

Нормативная продолжительность строительства дома составляет 14,5 месяца, УКС планирует сдать его в 4-м квартале 2021 года.