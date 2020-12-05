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Очередникам предложили новые квартиры в ЖК «Петровские верфи». А что с ценами?

05.12.2020 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом году недалеко от станции метро «Петровщина» на месте снесенного частного сектора началось строительство нового квартала «Петровские верфи». Особенность этого комплекса — оригинальный проект, созданный архитекторами Санкт-Петербурга. Поскольку освоением площадки занимается государственный застройщик, квартиры предлагают исключительно очередникам. На днях УКС «Запад» опубликовал в газете «Минский курьер» и на своем сайте новую проектную декларацию.

Авторы архитектурной концепции отталкивались от образов морского порта. «Жилой комплекс „Петровские верфи“ — это 9 жилых домов в стиле питерской набережной, где дома — это напоминание о кораблях с высоко поднятыми парусами. Доминанта комплекса — дом, символизирующий маяк», — говорится в описании проекта на сайте УКСа.

Сейчас квартиры предлагают в доме «Парус» (№2.1 по генплану). Это будет двухподъездный монолитно-каркасный дом переменной этажности (от 11 до 16 этажей). Здесь запроектировано 125 квартир и четыре лифта Otis. Высота потолков — 2,7 метра. На последних этажах каждой секции будут расположены двухуровневые квартиры с индивидуальными террасами.

Очередникам предложили новые квартиры в ЖК «Петровские верфи». А что с ценами?
Жилой дом «Парус» — слева

Важный нюанс — вместе с квартирой дольщик приобретает место на многоуровневой стоянке, отказаться от которого нельзя. Ниже приведены цены.

Очередникам предложили новые квартиры в ЖК «Петровские верфи». А что с ценами?

Нормативная площадь составляет 15 квадратных метров на человека. Приведем пример. Если семья из двух человек хочет купить однокомнатную квартиру площадью 47 кв. м, то 30 метров посчитают по 2090 рублей, а оставшиеся 17 — по 3490. В таком случае общая стоимость квартиры составит 122 030, что эквивалентно $47 488. Не забудем про парковочное место — плюс еще 24 613 рублей ($9578). Таким образом, общая стоимость объекта долевого строительства (квартира без отделки плюс парковочное место) составит $57 066 по курсу.

Еще один пример. Семья из трех человек покупает «двушку» площадью 77 кв. м. 45 «квадратов» посчитают по 2090, а 32 — по 2800 рублей. Такая квартира будет стоить 183 650 рублей ($71 467), с обязательным местом в паркинге — уже 208 263 рубля ($81 046).

Нормативная продолжительность строительства дома составляет 14,5 месяца, УКС планирует сдать его в 4-м квартале 2021 года.

 
 
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В этом году недалеко от станции метро «Петровщина» на месте снесенного частного сектора началось строительство нового квартала «Петровские верфи». Особенность...
 
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