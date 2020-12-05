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Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»
Источник материала: ОНТ
Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта по схеме «всех на всех»,
Он пояснил, что речь идет и о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, и о тех, кто попал до этого. Также Пашинян заявил о необходимости выработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.
ФОТО: ТАСС/Антон Якунин
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Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта по схеме «всех на всех», пишет РИА Новости. Он...
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