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Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

05.12.2020 11:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта по схеме «всех на всех», пишет РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет и о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, и о тех, кто попал до этого. Также Пашинян заявил о необходимости выработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.

ФОТО: ТАСС/Антон Якунин


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Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта по схеме «всех на всех», пишет РИА Новости. Он...
 
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