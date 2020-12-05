Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех»

Источник материала: ОНТ

Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта по схеме «всех на всех», пишет РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет и о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, и о тех, кто попал до этого. Также Пашинян заявил о необходимости выработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.

ФОТО: ТАСС/Антон Якунин





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