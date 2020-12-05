Суды четырех штатов отклонили иски Трампа о признании его победы на выборах

Источник материала: ОНТ

Суды Мичигана, Невады, Висконсина и Аризоны отклонили иски Республиканской партии о признании в этих штатах победы действующего президента США Дональда Трампа на прошедших в стране президентских выборах. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Так, апелляционный суд Мичигана был вынужден отклонить иск о приостановке подсчета бюллетеней, сочтя его спорным. При этом в суде отметили, что они бы признали правомерным требование пересчета голосов, однако срок на подачу такого иска уже истек.

Суд Невады отказался удовлетворять иск о блокировке сертификации голосов в штате и признании Трампа победителем. Судья Джеймс Рассел обосновал отказ тем, что суду не были предоставлены достоверные и значимые доказательства фальсификаций, позволившие бы оспорить результаты голосования. Впрочем, в этом случае республиканцы решили не сдаваться, заявив, что предоставленные ими доказательства были «убедительными и ошеломляющими». Теперь партия намерена подать апелляцию на отказ в Верховный суд Невады.

Верховный суд Аризоны также отказал республиканцам в пересчете голосов или аннулировании победы Джо Байдена в штате. Основания отказа – примерно те же, что и в Неваде: недоказанность истцом мошенничества, неправомерных действий или ошибок при подсчете голосов.

Схожее решение принял и Верховный суд Висконсина, где заявили, что суд попросили выполнить беспрецедентную задачу. «Нам предлагается признать недействительными результаты президентских выборов в Висконсине. И это еще не все. Нам говорят, что мы должны запретить избирательной комиссии Висконсина утверждать выборы, чтобы президентские выборщики штата могли быть выбраны законодательным органом, а затем заставить губернатора утвердить этих избирателей», – заявил судья Брайан Хагедорн, добавивший, что подобный путь опасен и может привести к потере общественного доверия.

Напомним, пересчеты голосов в некоторых штатах проводятся по инициативе штаба Дональда Трампа, отказавшегося признавать результаты прошедших выборов и заявившего о масштабных фальсификациях их результатов. Впрочем, пока что пересчеты не дают республиканцам поводов для радости, так как в подавляющем большинстве случаев демократ Джо Байден сохраняет лидерство даже по итогам пересчета.

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