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Взбешённый ревнивец устроил погром в магазине в Гомельской области

05.12.2020 11:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взбешённый ревнивец устроил погром в магазине в Гомельской области

Нажать тревожную кнопку и спасти свою жизнь. Или история про ревность и очередную неразделённую любовь. Устроил погром в магазине, разбил кассовый аппарат, разбросал продукты и до смерти напугал продавцов.

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Угроза вызвать милицию подействовала. Испугавшись, мужчина сбежал из магазина. Милиции понадобилось всего лишь 20 минут, чтобы найти разъярённого посетителя. Как выяснилось, одна из продавцов – бывшая супруга скандалиста. Он был пьян и в очередной раз приревновал женщину. Пришёл выяснять отношения, только вот с агрессией перебрал. Это уже не первая угроза в её адрес. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: Новости
 
 
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Нажать тревожную кнопку и спасти свою жизнь. Или история про ревность и очередную неразделённую любовь. Устроил погром в магазине, разбил кассовый аппарат,...
 
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