Взбешённый ревнивец устроил погром в магазине в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Нажать тревожную кнопку и спасти свою жизнь. Или история про ревность и очередную неразделённую любовь. Устроил погром в магазине, разбил кассовый аппарат, разбросал продукты и до смерти напугал продавцов.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Угроза вызвать милицию подействовала. Испугавшись, мужчина сбежал из магазина. Милиции понадобилось всего лишь 20 минут, чтобы найти разъярённого посетителя. Как выяснилось, одна из продавцов – бывшая супруга скандалиста. Он был пьян и в очередной раз приревновал женщину. Пришёл выяснять отношения, только вот с агрессией перебрал. Это уже не первая угроза в её адрес. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram