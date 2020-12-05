«В нашей стране в политике даже зефир»: Гурков высказался о спортсменах, подписавших провластное письмо









Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков в своем профиле в Instagram высказал мнение о провластном письме спортсменов и обратился к коллегам, которые его подписали.





«Очень грустно слышать мнения спортсменов о том, что они подписали эту липу, потому что хотят выступать на Олимпийских играх и т. д. Ребята, ни одна, ни тысяча ваших гребаных Олимпийских медалей не стоят тех страданий и того террора, которые испытывает белорусский народ с августа 2020-го. И нужно быть либо лицемером, либо лжецом, чтобы этого не признавать, даже если ты врешь сам себе. Можно говорить, что, мол, мы вне политики, мы просто ездим на коньках, крутим ленты, пинаем мяч. Однако в нынешней ситуации в нашей стране в политике даже зефир. Так что лучше молчите».





Старт подписанию открытого провластного сообщения белорусских чемпионов игр был дан 24 ноября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, сообщает пресс-центр Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Белорусские спортсмены, поставившие под ним свой автограф, выступают за мир, спокойствие и считают, что долг атлетов не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями болельщиков.





Первыми письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).





Интересно, что после афиширования письма сразу несколько футболистов сообщили, что они не ставили под ним свои подписи, хотя их фамилии размещены на соответствующем сайте. А 3 декабря на tut.by появилась информация о том, что еще трое спортсменов публично заявили, что не подписывали никаких обращений провластных спортсменов, однако при этом обнаружили себя в списке.





Некоторые источники и вовсе начали сообщать, что не все спортсмены, указанные среди подписантов, на самом деле ими являются. Например, в подписантах нашли вымышленного персонажа – Юрия Столешникова. Его роль сыграл известный российский актер Данила Козловский в фильме «Тренер» 2018 года.



