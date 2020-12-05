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«Каждый из нас - завод!»: мощное видео от рабочих МЗКТ

05.12.2020 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.



Рабочие из независимого профсоюза МЗКТ записали видеообращение к сотрудникам, сообщает телеграм-канал МКБ.

«Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе. Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз!

Вместе мы сможем отстоять свои права, вместе — мы сила! Каждый из нас — завод!», — говорится в обращении рабочих.
 
 
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Работники предприятия продолжают удивлять своей смелостью.
 
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