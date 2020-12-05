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«Народная газета» поменяла девиз «Жыве Беларусь!» на другой
Источник материала: Партизан
Для аудитории «Народной газеты» Беларусь больше не «Жыве», а давай «Жывi i квiтней». Ещё в ноябре картина была привычной. Перевернём страницу и скромно живем дальше?
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Для аудитории «Народной газеты» Беларусь больше не «Жыве», а давай «Жывi i квiтней». Ещё в ноябре картина была привычной. Перевернём страницу и скромно живем дальше?
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