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37 стран ОБСЕ призвали Минск включиться в диалог

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По урегулированию кризиса в Беларуси. России в списке подписантов заявления нет.

Минску следует поддержать попытки действующего и будущего председателей ОБСЕ способствовать национальному диалогу с учетом продолжающихся нарушений прав человека после президентских выборов в Беларуси.

Об этом говорится в совместном заявлении от имени 37 государств – участников ОБСЕ, которое на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) этой структуры в пятницу зачитала постоянный представитель Финляндии при этой международной организации Пяйви Лайвола де Розьера, сообщает ТАСС.

– Мы готовы поддержать и способствовать инклюзивному национальному диалогу с целью устойчивого урегулирования нынешнего кризиса, обеспечив суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее, – говорится в заявлении, которое распространило постпредство Финляндии при ОБСЕ. – За последние несколько месяцев мы стали свидетелями серьезных и продолжающихся нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года.

В документе отмечается, что отчет докладчика Московского механизма [ОБСЕ], профессора Вольфганга Бенедека, предоставил большое количество доказательств о мирных демонстрантах, подвергшихся жестоким нападениям и пыткам со стороны властей просто за то, что они настаивали на проведении свободных и справедливых выборов, на лучшем демократическом будущем для своей страны.

 
Теги: Минск
 
 
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По урегулированию кризиса в Беларуси.
 
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