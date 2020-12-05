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«Лаўка» и «Дэпо» на Октябрьской снова работают, но под новыми названиями

05.12.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блинная «Дэпо» и кофейня «Лаўка» на улице Октябрьской снова открыты, но под новыми названиями. Теперь это «Кафе 2» и «Кафе 3». Информацию об этом подтвердили в заведениях.


Фото: t.me/koko_by

«Дэпо» и «Лаўка» на Октябрьской — проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. С 16 ноября эти заведения, а также Simple, ENZO, Underdog, Let it be, BakeZavod закрылись на неопределенный срок. Сегодня «Лаўка» и «Дэпо» снова открыты для посетителей. В заведениях подтвердили эту информацию, но отказались комментировать, изменился ли владелец и есть ли вероятность, что другие проекты Луневича тоже заработают под новыми названиями.

К слову, блинная «Дэпо» на Зыбицкой все это время продолжала принимать гостей. Ее название остается прежним.

Напомним, в ноябре Владислав Луневич писал, что «попробует что-то сделать, чтобы открыться вновь». Но на всякий случай попрощался с гостями и сотрудниками своих проектов и уехал в Киев.

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Теги: Минск
 
 
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Блинная «Дэпо» и кофейня «Лаўка» на улице Октябрьской снова открыты, но под новыми названиями. Теперь это «Кафе 2» и «Кафе 3». Информацию об этом подтвердили в...
 
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