«Лаўка» и «Дэпо» на Октябрьской снова работают, но под новыми названиями

Источник материала: Tut.by

Блинная «Дэпо» и кофейня «Лаўка» на улице Октябрьской снова открыты, но под новыми названиями. Теперь это «Кафе 2» и «Кафе 3». Информацию об этом подтвердили в заведениях.



Фото: t.me/koko_by

«Дэпо» и «Лаўка» на Октябрьской — проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. С 16 ноября эти заведения, а также Simple, ENZO, Underdog, Let it be, BakeZavod закрылись на неопределенный срок. Сегодня «Лаўка» и «Дэпо» снова открыты для посетителей. В заведениях подтвердили эту информацию, но отказались комментировать, изменился ли владелец и есть ли вероятность, что другие проекты Луневича тоже заработают под новыми названиями.

К слову, блинная «Дэпо» на Зыбицкой все это время продолжала принимать гостей. Ее название остается прежним.

Напомним, в ноябре Владислав Луневич писал , что «попробует что-то сделать, чтобы открыться вновь». Но на всякий случай попрощался с гостями и сотрудниками своих проектов и уехал в Киев.