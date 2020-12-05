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«Лаўка» и «Дэпо» на Октябрьской снова работают, но под новыми названиями
Источник материала: Tut.by
Блинная «Дэпо» и кофейня «Лаўка» на улице Октябрьской снова открыты, но под новыми названиями. Теперь это «Кафе 2» и «Кафе 3». Информацию об этом подтвердили в заведениях.
«Дэпо» и «Лаўка» на Октябрьской — проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. С 16 ноября эти заведения, а также Simple, ENZO, Underdog, Let it be, BakeZavod
К слову, блинная «Дэпо» на Зыбицкой все это время продолжала принимать гостей. Ее название остается прежним.
Напомним, в ноябре Владислав Луневич
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Блинная «Дэпо» и кофейня «Лаўка» на улице Октябрьской снова открыты, но под новыми названиями. Теперь это «Кафе 2» и «Кафе 3». Информацию об этом подтвердили в...
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