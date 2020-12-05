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Маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске вечером 4 декабря маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе,
По факту ДТП проводится проверка.
ФОТО: Скриншот из видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске вечером 4 декабря маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту ДТП проводится проверка. ФОТО: Скриншот...
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