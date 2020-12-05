|
«Ни шагу назад!»: Новогрудок вышел на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
«Ни шагу назад!»: Новогрудок вышел на акцию протеста
Жители первой столицы ВКЛ записали яркое видео.
Жители Новогрудка провели мотивирующую акцию и записали яркое видео, сообщает телеграм-канал
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!», — призвали жители первой столицы ВКЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители первой столицы ВКЛ записали яркое видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)