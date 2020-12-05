Источник материала: Хартия'97

«Ни шагу назад!»: Новогрудок вышел на акцию протеста 5.12.2020, 11:53

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Жители первой столицы ВКЛ записали яркое видео.

Жители Новогрудка провели мотивирующую акцию и записали яркое видео, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!», — призвали жители первой столицы ВКЛ.

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