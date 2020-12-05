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Эрдоган вышвырнул Кремль с Кавказа

05.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эрдоган вышвырнул Кремль с Кавказа

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  • Эль Мюрид
  • 5.12.2020, 11:40
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Эрдоган вышвырнул Кремль с Кавказа

Победа Турции в Карабахе имеет далеко идущие последствия для региона.

Военное присутствие Турции в Азербайджане позволяет ей свести к минимуму военные риски для продолжения Южного газового коридора в направлении Средней Азии.

Инфраструктурно регион Средней Азии беден ввиду географических особенностей - он находится в полуокружении мощных горных систем и имеет крайне ограниченные возможности для экспорта в западном и восточном направлениях. А раз так - то европейское направление движения товаров и грузов из региона прочно удерживает Россия. Теперь появляется возможность создания дополнительного коридора через Каспий, причем это даже не возможность, а крайне настойчивое предложение Турции, дающей все возможные гарантии его безопасности.

Нет никаких сомнений, что Эрдоган будет в ускоренном темпе реализовывать проект выхода через Каспий в Казахстан, Туркмению, Узбекистан и Киргизию. Особенно учитывая тюркское происхождение коренных народов и идею создания макрорегионального объединения тюркоязычных государств, известную как Великий Туран. Интерес Турции в создании экономического макрорегионального субъекта вполне очевиден - в перспективе это может вылиться в зону свободной торговли, где правила устанавливает и регулирует Турция. На фоне испускающего последний дух ЕАЭС вариант Турции для бывших союзных республик может показаться достаточно привлекательным, тем более, что турки прямо заинтересованы в создании прямого коридора поставки товаров из этих стран в Европу.

Естественно, что подобный сюжет будет крайне неприятен для России и Ирана.

Любопытно, что в ходе реализации своих планов Турция может на самом деле стать стабилизирующим фактором на Кавказе.

Армения, потерпевшая поражение в войне от Турции, теперь испытывает крайне противоречивые чувства к России. Россия остается единственным гарантом безопасности Армении, но в то же время цена этих гарантий теперь, после войны, выглядит весьма низкой. Теперь только экономическая зависимость от России вынуждает армян придерживаться прежних установок.

В случае, если Турция предложит Армении присоединиться к транзитному коридору, создаваемому Эрдоганом, и заместит российский и иранский газ поставками третьих стран, это будет способствовать снижению напряженности в регионе сильнее военного поражения Армении. Тем более, что любая власть в Ереване, не связанная криминальными и коррупционными схемами с Кремлем, прямо заинтересована в освобождении от зависимости от России - однообразная политика Путина на постсоветском пространстве, выражающаяся в примитивном политическом шантаже "мы вам газ, вы нам покорность" уже привела к тому, что союзников у России практически не осталось, а те, кто таковыми числятся, в любой момент готовы переметнуться куда угодно.

Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Турция, будучи стратегическим противником Армении, сумеет предложить армянам условия, полностью меняющие все предыдущие балансы. И Эрдоган, будучи весьма неглупым политиком, вполне способен на такой весьма неординарный шаг. Тогда Турция становится монополистом на Кавказе, буквально выдавив из него как Россию, так и Иран.

Эль Мюрид, «Фейсбук»

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