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Наши герои

05.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наши герои

  • 5.12.2020, 11:32
  • 1,606
Наши герои

Стачка приближает конец этого режима.

Вчерашний день порадовал количеством рабочих, присоединившихся к общенациональной стачке, пишет телеграм-канал «Рабкор».

Вот люди, совершившие этот смелый и достойный поступок:

трое работников ОАО «Нафтан» - Скиба Сергей, оператор технологических установок, юрисконсульт Александр Капшуль и оператор технологических установок Кунцевич Олег;

двое сотрудников ОАО «Беларуськалия» - Привалов Дмитрий, горнорабочий очистного забоя ПГУ-8 3РУ, и инженер-конструктор управления автоматизации - Ляхов Александр;

также к стачке присоединились мастер СГЭ Солигорского водоканала Крыж Сергей и смелая сотрудница ОАО «Полоцк-Стекловолокно» - Каляда Людмила.

Восхищаемся героями! Присоединяйтесь к Стачке, приблизим конец режима!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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Стачка приближает конец этого режима.
 
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