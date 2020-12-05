США сообщили о выводе большинства военных из Сомали

Источник материала: АФН

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали к началу следующего года.

Об этом сообщается на сайте Пентагона, предает РБК.

«...это действие не означает, что США изменили свою политику. Мы продолжим разрушать насильственные экстремистские организации, которые могут угрожать нашей родине, сохраняя при этом стратегическое преимущество в соперничестве великих держав», — говоритчся в сообщении.

Пока неизвестно, сколько военных все-таки останется на территории республики. Часть контингента может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки, говорится в сообщении военного ведомства. Остальных переведут из Сомали в соседние страны, при необходимости они смогут пересекать границу и проводить операции, направленные против экстремистов.

Как сообщает The Wall Street Journal, около 700 военных могут расквартировать на американских базах в Кении и Джибути.

О том, что Трамп намерен вывести войска из Сомали, американские СМИ сообщили еще в октябре. Тогда агентство Bloomberg выяснило, что в администрации президента на эту новость отреагировали негативно. По его данным, в Белом доме полагают, что правительство республики не сможет самостоятельно контролировать ситуацию в стране.

Своей основной миссией в Сомали США называют подготовку местных военных и, в частности, военного руководства для борьбы с террористической группировкой «Аш-Шабаб». ВС США также совершают авиаудары по позициям группировки.

В августе 2020 года вооруженные боевики напали на отель в городе Могадишо в Сомали. Тогда более десяти человек погибли, еще 30 пострадали. По данным издания Somali Guardian, среди раненых были правительственные чиновники республики, например директор по региональным связям Министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди.